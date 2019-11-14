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14.11.19 09:48
Арсенал оружия изъяли у жителя подмосковного Жуковского
"При проведении обыска в квартире правонарушителя, расположенной в одном из домов по ул. Гагарина, полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова и револьвером Наган, охотничий карабин "Сайга-12к", имеющий признаки переделки, охотничье ружье, мелкокалиберную винтовку, около 1,3 тысячи патронов различного калибра, ноутбук и электронные весы", - сказала она.
Часть боеприпасов признана пригодными к стрельбе, остальные направлены на экспертизу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, добавила Петрова.
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