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14.11.19 09:58

Иркутская область получит дополнительно 3,7 млрд рублей на жилье пострадавшим

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
14 ноября. Interfax-Russia.ru - Федеральный центр дополнительно выделит Иркутской области 3,7 млрд рублей на приобретение жилья пострадавшим от летнего наводнения, сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

"Виталий Васильевич (Мутко, вице-премьер РФ - ИФ) сказал, что такое решение будет принято" - сказал Родионов на пресс-конференции в иркутском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь".

Он добавил, что в настоящее время правительство РФ направило 14 млрд рублей на оплату жилищных сертификатов и капремонт поврежденных домов.

Всего власти приняли заявлений на сертификаты на сумму 18,7 млрд рублей.

Как сообщалось, этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В результате около 6 тыс. домов оказались разрушены или признаны непригодными для проживания, еще около 3,5 тыс. домов требуют капремонта.

Правительство РФ утвердило программу восстановления затопленных территорий ориентировочной стоимостью 40 млрд рублей. Финансирование предусмотрено до 2023 года.

Режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранен как минимум до октября 2020 года - до тех пор, пока всех потерявших дома не обеспечат жильем.

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