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14.11.19 10:10
Две школы Ульяновска закрыты на карантин из-за пневмонии
В частности, занятия временно прекращены в школах N 45 и 61. В первой из них выявлено 12 случаев заболевания, во второй - 15.
Также пневмонией заболели 12 учеников школы N 28. По решению администрации учебного заведения дети из двух классов отправлены на домашнее обучение.
Кроме того, карантин из-за пневмонии вводился в октябре в гимназии N 34, где заболели пять детей. "На сегодняшний день все дети выписаны в удовлетворительном состоянии, образовательный процесс возобновлен", - говорится в сообщении.
В общей сложности, по данным областного Минздрава, с 27 октября по 12 ноября в Ульяновске зарегистрировано 44 случая внебольничной пневмонии среди школьников. 40 детей были госпитализированы, еще четверо лечатся дома.
Кроме того, в начале текущей недели в городе зарегистрировано два случая кори среди детей 2016 и 2018 года рождения, проживающих в одной семье.
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