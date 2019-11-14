Две школы Ульяновска закрыты на карантин из-за пневмонии

14.11.19 10:10

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Две школы в Ульяновске, где дети болеют пневмонией, закрыли на карантин, сообщает региональный Минздрав в четверг.

В частности, занятия временно прекращены в школах N 45 и 61. В первой из них выявлено 12 случаев заболевания, во второй - 15.

Также пневмонией заболели 12 учеников школы N 28. По решению администрации учебного заведения дети из двух классов отправлены на домашнее обучение.

Кроме того, карантин из-за пневмонии вводился в октябре в гимназии N 34, где заболели пять детей. "На сегодняшний день все дети выписаны в удовлетворительном состоянии, образовательный процесс возобновлен", - говорится в сообщении.

В общей сложности, по данным областного Минздрава, с 27 октября по 12 ноября в Ульяновске зарегистрировано 44 случая внебольничной пневмонии среди школьников. 40 детей были госпитализированы, еще четверо лечатся дома.

Кроме того, в начале текущей недели в городе зарегистрировано два случая кори среди детей 2016 и 2018 года рождения, проживающих в одной семье.