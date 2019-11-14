Праздничные мероприятия отменены в Благовещенске из-за стрельбы в колледже

14.11.19 10:23

© РИА Новости. Евгений Земцов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Городские массовые праздничные мероприятия отменены в ближайшие три дня из-за трагедии в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний" Восток пресс-секретарь мэра Екатерина Касимова.

"Мэр Валентина Калита приостановила на три дня проведение городских массовых развлекательных мероприятий, рекомендовала организаторам культурно-массовых мероприятий последовать примеру. Не касается только гастрольных мероприятий. Мы их не можем отменить", - сообщила собеседница агентства.

В мэрии прошло экстренное совещание членов городской комиссии по ЧС с участием руководители всех образовательных учреждений города. Дано поручение усилить меры безопасности в социальных учреждениях, а также при проведении массовых мероприятий, в первую очередь, с участием детей.

?В частности, до конца дня управлению образования поручено провести полную ревизию наличия турникетов, тревожных кнопок, рамок металлодетекторов, проверить, как осуществляется пропускной режим, как ведется видеонаблюдение.

?Проверки ждут и учреждения дополнительного образования, библиотеки, спортивные школы и другие объекты.

Отдельным поручением управлению по физкультуре, спорту и делам молодежи предписано провести собрание с руководителями спортивных федераций и проинструктировать их об обязанности обеспечения безопасности соревнований и тренировочного процесса.

В четверг 19-летний молодой человек устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства (Благовещенск). В результате погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей получили ранения. Студент, устроивший стрельбу, покончил с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.