Школе в Черноголовке присвоено имя ученого-физика Халатникова

14.11.19 10:30

Фото с официального портала правительства Московской области

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о присвоении имени советского и российского физика-теоретика Исаака Халатникова.

Об этом сообщается на портале регионального правительства.

"На основании документов, представленных главой городского округа Черноголовка, постановляю присвоить имя Халатникова муниципальному образовательному учреждению средней школе №75, расположенного в городе Черноголовка", - говорится в документе.

Постановление вступило в силу со дня его подписания.

17 октября Халатников отметил 100-летний юбилей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ученого и сообщил, что школе в Черноголовке будет присвоено его имя.

Исаак Халатников - советский и российский физик-теоретик, действительный член РАН. Первый директор Института теоретической физики имени Льва Ландау РАН. Работы Халатникова по квантовой электродинамике легли в основу современной квантовой теории поля. Кроме того, он внес большой вклад в развитие космологии.