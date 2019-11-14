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14.11.19 10:49

Беглов: историческому центру Петербурга необходимы инвестиции

© РИА Новости. Екатерина Штукина
14 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Петербурга Александр Беглов поприветствовал участников VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в четверг.

"С каждым годом это уникальное событие все больше затягивает на свою орбиту специалистов из сферы культуры. Мы рады приветствовать всех именитых гостей. Петербуржцы ждут встречи с вашими идеями и произведениями, а профессионалы - дискуссий", - сказал Беглов в Главном штабе в четверг.

По его словам, в этом году впервые на форуме будет подписано более 90 соглашений.

"Тема культурных кодов очень важна. Культурный код Санкт-Петербурга запечатлен в нашем наследии. Мы прикладываем все усилия, чтобы его сохранить. И надо найти баланс между классикой и авангардом", - отметил губернатор.

Он выразил надежду, что культурный форум поспособствует привлечению инвестиций и в классический формат, и в новый.

"Прежде всего, необходимы они историческому центру. Недавно открылся Музей обороны и блокады Ленинграда, обновили его экспозицию. Кроме того, открывается Детский театр танца при Академии Эйфмана", - добавил он.

Восьмой Санкт-Петербургский международный культурный форум начал работу в четверг.

В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский и Беглов.

"Я рада всех приветствовать на VIII культурном форуме. В этом году культурный форум побьет некоторые свои рекорды. Число участников в этом году превысило 35 тысяч человек, на его площадках пройдет более 350 событий. По 14 основным направлениям будут разворачиваться дискуссии. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что культурный форум стал важнейшей площадкой, где рождается искусство", - сказала на церемонии открытия Голодец.

Основной площадкой форума, который проходит с 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге, станет Главный штаб Эрмитажа. Деловая площадка по традиции разместится в Российском этнографическом музее.

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