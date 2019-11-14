Ликвидирована авария, оставившая без тепла около 50 зданий в центре Воронежа

14.11.19 10:50

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Завершены ремонтные работы на теплотрассе, из-за прорыва которой накануне без теплоснабжения оставались около 50 зданий в Воронеже.

"Ремонтные работы на улице Куколкина завершены вчера вечером, сразу же началось заполнение теплотрассы и теплоноситель был подан в дома", - сообщает пресс-служба мэрии в четверг.

Как сообщалось, аварийные работы на участке теплотрассы на улице Куколкина в центре Воронежа начались накануне утром. Из-за аварии было отключено горячее водо- и теплоснабжение около 50 объектов. Среди них были жилые дома, учреждения здравоохранения, областная дума, торговые центры и гостиницы.