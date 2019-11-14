Госдума не планирует повышать возрастной барьер для покупателей нарезного оружия

14.11.19 11:10

© РИА Новости. Виталий Белоусов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - В комитете Госдумы по безопасности после стрельбы в колледже в Благовещенске не планируют поднимать вопрос о повышении минимального возраста для покупки нарезного оружия, заявил глава комитета Василий Пискарев.

"Пока такой вопрос не стоит", - сказал Пискарев журналистам в четверг.

В свою очередь член комитета по безопасности Александр Хинштейн заявил, что устроивший стрельбу в Благовещенске учащийся колледжа на законных основаниях имел гладкоствольное оружие.

"Здесь нет вопросов по обороту оружия, есть вопросы к работе частного охранного агентства", - добавил Хинштейн.

Он сообщил, что на организованную при комитете рабочую группу по обороту оружия планируется пригласить статс-секретаря Росгвардии.

"Сейчас по поручению главы Росгвардии на место выезжает проверка, дождемся результатов и будем приглашать (на заседание), чтобы обсудить, какие меры необходимы. Хотя у нас есть своя позиция: мы подготовили законопроект о частной охранной деятельности, по повышению качества работы ЧОПов", - сообщил Хинштейн.

Планируется, что заседание рабочей группы по обороту оружия может состояться на следующей неделе.

Утром в четверг 19-летний молодой человек устроил стрельбу в аудитории Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. В результате погиб 19-летний парень, трое молодых людей получили ранения. Студент, устроивший стрельбу, покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений).

Похожий инцидент со стрельбой в колледже произошел в Керчи 17 октября 2018 года, но с гораздо более серьезными последствиями. В тот день студент четвертого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После этого 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и пять сотрудников, пять десятков человек получили ранения. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте, но позже переквалифицировали его на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".