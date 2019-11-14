Засушливая осень в Крыму не приведет к ограничениям подачи воды населению

14.11.19 11:14

© РИА Новости. Константин Михальчевский

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Чрезвычайных ситуаций в водохозяйственном комплексе республики Крым нет, хотя осень - засушливая, а год в целом - маловодный, заявил председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации региона Игорь Вайль.

"На сегодняшний день запасы в наших водохранилищах - 145,1 млн кубометров, на эту же дату прошлого года - 141 млн. Ситуация рабочая, нормальная. То, что год маловодный, мы это знаем (. . .), но никакие ограничения не рассматриваются", - сказал Вайль на пресс-конференции в четверг в Симферополе.

По его словам, запасы воды, которые сейчас есть в водохранилищах, "саккумулированы и дают возможность нормально обеспечивать водоснабжение всех регионов Крыма в отопительный сезон".

Осадки, которые ожидаются зимой, "дадут возможность пройти и курортный сезон", отметил Вайль.

Нынешняя осень была сухой. Так, по данным синоптиков, температура в первой половине ноября превышала среднесуточную норму на 8-10 градусов, без осадков. 10 ноября побит температурный рекорд - воздух прогрелся до 27,1°C. Такая погода, как ожидается, продержится на полуострове минимум до следующей недели: крымские синоптики прогнозируют до +19...+24°C.

В Крыму построены 23 водохранилища, из них восемь работают по системе Северо-Крымского канала, остальные наполняются водой из рек.

"По данным наблюдений за сентябрь-ноябрь 2019 года объем притоков в водные объекты значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - сообщил Вайль.

Например, в сентябре-ноябре этого года объем притока воды в Симферопольское водохранилище составил 669 тыс. кубометров (в 4,5 раза меньше, чем за такой же период прошлого года), в Партизанское - 1,642 млн кубометров (в 4,2 раза меньше), Аянское водохранилище - 262 тыс. (осенью 2018 года - 1,169 млн), Балановское водохранилище - ноль за нынешнюю осень (90 тыс. кубов - в сентябре-ноябре 2018-го).