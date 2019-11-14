Спустя 6 лет: СКР назвал пилотов виновниками крушения пассажирского Boeing в Казани в 2013 году
  
Без видимых причин: студент расстрелял однокурсников в колледже Благовещенска
   
Специальные условия: жителям ДФО могут вернуть прежний пенсионный возраст
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
14.11.19 11:14

Засушливая осень в Крыму не приведет к ограничениям подачи воды населению

© РИА Новости. Константин Михальчевский
14 ноября. Interfax-Russia.ru - Чрезвычайных ситуаций в водохозяйственном комплексе республики Крым нет, хотя осень - засушливая, а год в целом - маловодный, заявил председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации региона Игорь Вайль.

"На сегодняшний день запасы в наших водохранилищах - 145,1 млн кубометров, на эту же дату прошлого года - 141 млн. Ситуация рабочая, нормальная. То, что год маловодный, мы это знаем (. . .), но никакие ограничения не рассматриваются", - сказал Вайль на пресс-конференции в четверг в Симферополе.

По его словам, запасы воды, которые сейчас есть в водохранилищах, "саккумулированы и дают возможность нормально обеспечивать водоснабжение всех регионов Крыма в отопительный сезон".

Осадки, которые ожидаются зимой, "дадут возможность пройти и курортный сезон", отметил Вайль.

Нынешняя осень была сухой. Так, по данным синоптиков, температура в первой половине ноября превышала среднесуточную норму на 8-10 градусов, без осадков. 10 ноября побит температурный рекорд - воздух прогрелся до 27,1°C. Такая погода, как ожидается, продержится на полуострове минимум до следующей недели: крымские синоптики прогнозируют до +19...+24°C.

В Крыму построены 23 водохранилища, из них восемь работают по системе Северо-Крымского канала, остальные наполняются водой из рек.

"По данным наблюдений за сентябрь-ноябрь 2019 года объем притоков в водные объекты значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - сообщил Вайль.

Например, в сентябре-ноябре этого года объем притока воды в Симферопольское водохранилище составил 669 тыс. кубометров (в 4,5 раза меньше, чем за такой же период прошлого года), в Партизанское - 1,642 млн кубометров (в 4,2 раза меньше), Аянское водохранилище - 262 тыс. (осенью 2018 года - 1,169 млн), Балановское водохранилище - ноль за нынешнюю осень (90 тыс. кубов - в сентябре-ноябре 2018-го).

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.11.19 15:23
Собянин: городские фермы являются одним из современных трендов развития сельского хозяйства
.
  14.11.19 13:15
Антициклон удержит солнечную погоду в Москве до начала следующей недели
.
  14.11.19 12:46
Для пассажирских перевозок по Москве-реке закупят 11 катеров за 1 млрд рублей
.
  14.11.19 11:27
Роструд предостерегает от мошенников, выдающих себя за трудовых инспекторов
.
  13.11.19 15:48
Мосгордума предлагают снизить стоимость патента для индивидуальных программистов до 60 тыс. рублей
.
  13.11.19 14:56
Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть
.
  13.11.19 14:36
Центр самбо построят в московских "Лужниках" в 2021 году
.
  13.11.19 11:05
Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" с начала года заработали 14 млрд рублей
.
  13.11.19 10:27
Поезд, посвященный героям ВОВ из столичных семей, запустят в московском метро
.
  12.11.19 16:48
Пассажиропоток "Шереметьево" в октябре вырос почти на 6%


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket