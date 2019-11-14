Роструд предостерегает от мошенников, выдающих себя за трудовых инспекторов

14.11.19 11:27

© РИА Новости. Владимир Федоренко

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Роструд предупреждает работодателей о мошенниках, которые выдают себя за инспекторов труда и предлагают купить литературу, чтобы избежать негативных последствий внеплановых проверок.

"По информации, поступающей от территориальных органов Роструда, в последнее время участились случаи телефонного мошенничества. Звонящие представляются сотрудниками государственной инспекции труда и сообщают, что в отношении работодателя ведется работа, в ходе которой планируются внеплановые проверки", - говорится в сообщении пресс-службы Роструда, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Мошенники предлагают оказать платные услуги по подготовке к проверке, а также настаивают на том, чтобы у них приобрели полиграфическую продукцию и литературу. Все это якобы должно минимизировать "негативные последствия любых проверок Гострудинспекции".

По сообщению Роструда, факты такого мошенничества были зафиксированы в целом ряде российских регионов, в том числе в Москве, в Ставропольском, Пермском, Краснодарском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, республике Коми, Пензенской, Кировской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Орловской, Брянской, Тверской, Смоленской, Курской, Рязанской, Мурманской, Липецкой и Астраханской областях.

"В связи с этим Роструд направил письмо в министерство внутренних дел РФ с просьбой принять необходимые меры реагирования по данным фактам", - говорится в сообщении.

В Роструде подчеркивают, что ведомство и государственные инспекции труда в России не оказывают никаких платных услуг, а информацию о применении трудового законодательства можно получить бесплатно на официальных ресурсах Роструда. В службе также призвали работодателей быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подобных случаях мошенничества.