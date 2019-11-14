Лебеди прилетели на незамерзающее озеро в Алтайском крае с первыми наступившими морозами

14.11.19 11:29

© РИА Новости. Владимир Вяткин

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Более сотни лебедей уже слетелись на зимовку на незамерзающее озеро в Советском районе Алтайского края - в этом году их меньше обычного из-за теплой осени, сообщила представитель "Алтайтурцентра" Елена Седых на пресс-конференции в четверг.

"Лебеди прилетели, они уже на озере. Конечно, в этом году количество особей чуть меньше, чем в прошлом году из-за погодных условий, с которыми мы столкнулись. Но теперь морозы установились, и их количество будут увеличиваться. Более 100 особей уже слетелись, это точно", - сказала Седых.

Она отметила, что момент прилета лебедей в Алтайском крае уже шестой год отмечают тематическим праздником - "Алтайской зимовкой", который приурочен к началу зимнего туристического сезона в регионе. В этом году такой праздник пройдет 30 ноября и 1 декабря.

В Алтайском крае с 1973 года функционирует заказник "Лебединый". Алтай - единственное место в зоне континентального климата России, куда лебеди прилетают на зимовку. Озеро Светлое не замерзает зимой из-за теплых ключей, которые бьют в водоеме, егеря подкармливают птиц. На озере есть смотровая площадка. Уже несколько лет туристов возят сюда организованными группами полюбоваться на необычное зрелище - белых птиц, спокойно чувствующих себя среди сибирских снегов.

Несколько лет назад в Алтайском крае впервые провели праздник "Алтайская зимовка", приуроченный к прилету лебедей и началу зимнего туристического сезона в регионе. С тех пор праздник стал традиционным.