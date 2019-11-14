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14.11.19 11:37

Финансирование нацпроектов в Ульяновской области в 2020 году превысит 9 млрд рублей

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
14 ноября. Interfax-Russia.ru - Общая сумма на проведение мероприятий 12 нацпроектов, реализуемых в 2020 году в Ульяновской области, по расчетам регионального Минфина, превысит 9 млрд рублей, сообщила пресс-служба главы региона.

В 2019 году в регионе из бюджетов всех уровней на реализацию 12 нацпроектов выделено в общей сложности 8,9 млрд рублей, большая часть средств направлена на улучшения в социальной сфере, говорится в сообщении.

В частности, на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе направлено 2,3 млрд рублей. Благодаря этим средствам отремонтированы 50 участков дорог общей протяженностью 112 км.

На средства, выделенные на нацпроект "Здравоохранение" (2,1 млрд рублей), в муниципалитетах области построено пять фельдшерско-акушерских пунктов и офис врача общей практики. Отремонтированы и оснащены новым оборудованием 11 детских поликлиник.

В настоящее время производится переоснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, областного онкологического диспансера и онкологического отделения ОДКБ имени Ю.Ф. Горячева - всего до конца года в них установят 99 единиц нового оборудования.

"В рамках нацпроекта "Демография", на который направлено 1,8 млрд рублей, в регионе заработают четыре новых детских сада. Уже открыто учреждение в Засвияжском районе Ульяновска, ведется строительство остальных: в Барыше, микрорайоне "Искра" Ульяновска и селе Большой Чирклей Николаевского района", - сообщает пресс-служба.

Для систематических занятий физкультурой и спортом для жителей региона оборудовано девять спортивных площадок, обустраивается искусственное футбольное поле на стадионе "Локомотив" в Ульяновске.

Благодаря реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" (направлено 993 млн рублей) до конца года в Ульяновской области будет расселено 650 кв. метров аварийного фонда, новое жилье получат 40 жителей. В семи муниципальных образованиях приведут в порядок 18 общественных территорий - парки, скверы, - и 82 двора.

"Принципиальное отличие от всего того, что мы делали на предыдущих этапах, - в масштабах и значимости (работы по нацпроектам - ИФ) для экономики и социальной сферы страны. Главное - принять дополнительные решения, снижающие любые риски неисполнения майского указа. Людям не интересны ведомственные планы и графики, разного рода технические вопросы. Важен результат. Комплексный подход при реализации проектов позволит дать ощутимый для населения результат по основным направлениям жизнедеятельности", - приводит пресс-служба слова губернатора Сергея Морозова.

Как сообщалось со ссылкой на слова заместителя полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого, общий объем средств на реализацию национальных проектов в регионах ПФО на 2019-2024 годы превысит 1,5 трлн рублей. При этом запланированный объем финансирования нацпроектов в целом по округу на будущий год составит порядка 275 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2019 году.

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