Памятник толковому словарю Даля установили в Оренбурге

14.11.19 11:41

Фото пресс-службы правительства Оренбургской области

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Памятник толковому словарю Владимира Даля торжественно открыли в Оренбурге в преддверии дня рождения великого российского лексикографа, сообщает пресс-служба областного правительства.

Памятник главному труду жизни ученого представляет собой бронзовую композицию, в которой запечатлены первое издание словаря в четырех томах, чернильница с гусиным пером, свеча и портрет самого Даля, обращенный к главному входу оренбургской областной библиотеки им. Н.К. Крупской.

Арт-объект создал оренбургский скульптор Александр Сукманов.

"Для памятника абсолютно правильно выбрано место на главной пешеходной улице, где гуляют много оренбуржцев, место, которое с каждым годом будет преображаться и станет излюбленным для горожан. Не сомневаюсь, что арт-объект станет центром притяжения для оренбуржцев и гостей города. И мы гордимся тем, что идея создать памятник словарю Даля родилась и воплотилась у нас в Оренбуржье", - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, который присутствовал на церемонии.

Власти отмечают, что проект памятника вошел в число победителей всенародного голосования всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей "Культурный след", в котором участвовали более 550 проектов из 74 регионов России. С идеей установки арт-объекта выступил оренбургский благотворительный фонд "Евразия".

В свою очередь организатор всероссийского конкурса "Культурный след" Марина Смирнова отметила, что памятник толковому словарю Даля "послужит отправной точкой для развития нового туристического и культурного бренда Оренбургской области".

22 ноября исполняется 218 лет со дня рождения лексикографа Даля, в этот день проводится всероссийский праздник День словаря. Ученый жил в Оренбурге с 1833 по 1841 годы и активно работал над созданием толкового словаря. Компактное проживание многонационального населения Оренбургской губернии, принявшей большое количество переселенных деревень из центра России, привело Даля к идее собирать слова, пословицы и поговорки разных регионов страны.

Открытие памятника в Оренбурге предвосхищает серию мероприятий, посвященных празднованию Дня словаря. На территории всех регионов России будут организованы выставки словарей и энциклопедий, проведены словарные уроки и мастер-классы современных российских лексикографов.