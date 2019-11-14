Работы костромских мастеров покажут на выставке к 75-летию Союза художников

14.11.19 11:51

Фото с сайта администрации г. Костромы

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Выставка, посвященная 75-летию Костромского областного отделения Союза художников России, откроется 15 ноября в муниципальной галерее Костромы, сообщает пресс-служба администрации города.

"Экспозиция юбилейной выставки отражает сегодняшний день Союза художников. На ней представлены произведения живописи, графики, скульптуры, монументального искусства, ювелирного искусства и искусствоведения, созданные костромскими авторами за последние 5 лет", - говорится в сообщении.

На вернисаже покажут работы лучших мастеров региона, которые имеют награды министерства культуры РФ и Союза художников России.

В настоящее время в состав костромского отделения Союза художников России входит более 120 человек.

Выставка будет работать до 8 декабря.