Иркутская область оплатила около 3,4 тыс. жилищных сертификатов пострадавшим от наводнения

14.11.19 14:23

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Органы социальной защиты приняли 6,5 тыс. заявлений на жилищные сертификаты от пострадавших в результате летнего наводнения в Иркутской области, сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

"Из них уже оформлено 6,29 сертификатов. И по данным на вечер 13 ноября, оплачено 3,37 тыс. сертификатов", - сказал он на пресс-конференции в иркутском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь".

"Более 50% пострадавших уже купили жилье, при этом 64% остались в своих муниципалитетах, 28,5% переехали в другие территории региона. Из них много людей приобрели жилье в Братске. И почти 7% за пределами региона - многие в Красноярском крае, например, купили (жилье - ИФ)", - добавил министр.

Он отметил, что власти максимально расширили круг пострадавших, имеющих право на приобретение жилья.

"По решению губернатора Сергея Левченко люди, потерявшие жилье, но имевшие другое, также получили сертификаты. Таким образом, 539 семей купили жилье из областного бюджета на сумму 1,7 млрд", - уточнил министр.

Он сообщил, что более 300 человек отказались от жилищных сертификатов.

"Столкнулись с межличностными отношениями, родители не включают детей в сертификат, или дети не включают родителей. Есть те, кто получил сертификаты, но думают, что можно получить больше, и идут в суды. Но мы тоже идем в суды, когда видим: люди реально не проживали (на затопленных территориях - ИФ), но претендуют на сертификаты", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что северо-западные районы Иркутской области в июне и июле пережили две волны наводнения, пострадали 38 тыс. человек. Наибольший урон стихия нанесла городам Тулун и Нижнеудинск.