Музей войны 1812 года появится в Тульской области

14.11.19 12:01

© РИА Новости. Максим Блинов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - После завершения реставрационных работ усадьбы генерала Мирковича в селе Николо-Жупань Одоевского района Тульской области будет размещен музей Отечественной войны 1812 года, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Реставрация приурочена к 500-летию Тульского кремля. Общая стоимость реконструкции памятника архитектуры составит 46 млн рублей.

На данный момент завершаются работы по монтажу кровли и восстановлению фасада, в ближайших планах - внутренние работы.

"В здании в одной из комнат на первом этаже будет размещаться музей, посвящённый Отечественной войне 1812 года, в которой принимал участие хозяин дома Александр Миркович. Во второй комнате начнет работу экспозиция, посвященная советским литераторам, гостившим здесь в 1930-х годах: тогда усадьба стала Домом отдыха писателей", - говорится в сообщении.

Усадьба Мирковичей является памятником федерального значения. Летом 2005 года было принято решение о передаче дома потомкам в безвозмездное пользование на 49 лет. Для этого Мирковичи создали некоммерческую организацию "Культурный центр "Усадьба генерала Мирковича", на баланс которой перевели рушащееся здание. Хозяйкой стала родственница генерала Ольга Троицкая-Миркович.

По указу президента РФ в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.