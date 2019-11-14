Лесной пожар в Кабардино-Балкарии потушен

14.11.19 13:47

© РИА Новости. Антон Вергун

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Огнеборцам удалось потушить лесной пожар в окрестностях селения Жемтала в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в четверг.

"По состоянию на 13:00 пожар в Черекском районе полностью ликвидирован", - говорится в пресс-релизе.

В 10:50 стало известно, что в окрестностях селения Жемтала горит лесная подстилка на площади 2 гектара.

"В 10:50 поступила информация, что в окрестностях селения Жемтала горит лесная подстилка на площади 2 гектара", - говорилось в сообщении.

Также отмечалось, что в 11:18 пожар был локализован. "Угрозы распространения пожара на населенные пункты нет", - заявили в веломстве.

На месте происшествия работали 14 сотрудников ГБУ "Каббалклесхоз" и 3 единицы техники. Пожар тушили при помощи ранцевых огнетушителей и подручных средств.