Урожай винограда в Крыму в 2019г сократился на 7,5%

14.11.19 12:08

Фото Минсельхоза Крыма

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Крымские аграрии завершили уборку винограда, собрав более 74 тыс. тонн ягоды, сообщил заместитель главы правительства республики - министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

"По оперативным данным районов, в республике собрано более 74 тыс. тонн с площади 14,52 тыс. гектаров. При этом технических сортов винограда собрано 65,666 тыс. тонн, столовых - 8,38 тыс. тонн", - цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза Крыма.

Как сообщалось, в 2018 году урожай винограда в республике составил порядка 80 тыс. тонн. Таким образом, в текущем году он уменьшился на 7,5%.

"Вице-премьер Крыма подчеркнул, что год в республике выдался достаточно благоприятным, так как урожай существенно превысил отметку плановых показателей в 70 тыс. тонн. И опираться на оперативные данные, предоставленные районами, не стоит. Более точные итоги будут известны при подсчете валового сбора винограда сезона-2019 управлением Федеральной службы государственной статистики по республике Крым и городу Севастополю", - говорится в пресс-релизе Минсельхоза.

Летом 2019 года крымские власти заявляли, что регион планирует в этом году сохранить объем сбора винограда на уровне 2018 года.