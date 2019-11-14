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14.11.19 12:08
Урожай винограда в Крыму в 2019г сократился на 7,5%
"По оперативным данным районов, в республике собрано более 74 тыс. тонн с площади 14,52 тыс. гектаров. При этом технических сортов винограда собрано 65,666 тыс. тонн, столовых - 8,38 тыс. тонн", - цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза Крыма.
Как сообщалось, в 2018 году урожай винограда в республике составил порядка 80 тыс. тонн. Таким образом, в текущем году он уменьшился на 7,5%.
"Вице-премьер Крыма подчеркнул, что год в республике выдался достаточно благоприятным, так как урожай существенно превысил отметку плановых показателей в 70 тыс. тонн. И опираться на оперативные данные, предоставленные районами, не стоит. Более точные итоги будут известны при подсчете валового сбора винограда сезона-2019 управлением Федеральной службы государственной статистики по республике Крым и городу Севастополю", - говорится в пресс-релизе Минсельхоза.
Летом 2019 года крымские власти заявляли, что регион планирует в этом году сохранить объем сбора винограда на уровне 2018 года.
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