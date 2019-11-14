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14.11.19 12:28
Глава Росавиации указал на необходимость реконструкции аэропорта Кургана
"Аэропорт Кургана имеет большой потенциал для своего развития. Состояние аэродромной инфраструктуры, которую мы сегодня осмотрели - удовлетворительное. Требуется коренная реконструкция аэровокзального комплекса, чтобы сделать его по-современному комфортным и удобным для пассажиров", - приводит пресс-служба губернатора региона слова главы Росавиации.
В ходе совещания в правительстве региона, по данным пресс-службы, состоялся предметный разговор с представителями инвестора о реконструкции курганского аэропорта, обсуждались вопросы дополнительных рейсов в Курган, чтобы жителям не приходилось летать из Тюмени, Челябинска и Екатеринбурга.
На сегодняшний день действует только один утренний рейс из аэропорта Кургана в Москву. При этом рост пассажиропотока в прошлом году составил 38%, за 10 месяцев 2019 года пассажиропоток вырос на 17%. Возросшая потребность в авиасообщении требует увеличение числа рейсов в Москву и открытия новых, в частности, в южном и северном направлениях, резюмировал Нерадько.
При этом, по данным пресс-службы, ряд авиакомпаний уже выразили готовность осуществлять перевозки. Сейчас идет обсуждение условий открытия новых маршрутов.
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