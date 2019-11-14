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14.11.19 12:35

Самый большой путепровод "Тавриды" готов на 50%

Фото крымского управления компании "ВАД"
14 ноября. Interfax-Russia.ru - Готовность самого масштабного путепровода строящейся трассы "Таврида" в Крыму, расположенного в Бахчисарайском районе полуострова, составляет в настоящее время 50%, сообщил пресс-секретарь крымского управления АО "ВАД" (подрядчик стройки магистрали) Григорий Назаров.

По путепроводу пройдут четыре полосы основного хода шоссе "Таврида". "Путепровод состоит из двух раздельных сооружений под каждое направление движения. Длина правого сооружения составляет около 390 метров, длина левого - порядка 385 метров. Каждое пролетное строение состоит из семи пролетов максимальной длиной более 68,7 м. Строительная высота пролетного строения путепровода - 3,3 м. Максимальное возвышение над уровнем земли - около 16 метров", - сказал Назаров журналистам в четверг.

Сейчас на путепроводе ведется сборка металлоконструкций пролетного строения и устройство плиты проезжей части. "До укладки асфальтобетона предстоит забетонировать плиту проезжей части, сделать переходные плиты, выполнить работы по устройству гидроизоляции пролетного строения и переходных плит", - перечислил пресс-секретарь.

Путепровод - часть транспортной развязки в районе села Железнодорожное, проходит над одним из ее съездов, одной автодорогой местного значения и железнодорожной линией "Симферополь - Севастополь".

Транспортная развязка необходима для сообщения с "Тавридой" близлежащих населенных пунктов, в том числе для съезда к селам Тургеневка, Танковое и поселку Сирень. "На развязке ведется разработка грунта, устройство земполотна и основания дороги под щебеночно-песчаную смесь. Ее общая готовность составляет 75%, транспорт поедет по развязке в следующем году", - отметил Назаров.

Как сообщалось, "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года.

АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде, выбрано единственным исполнителем работ по строительству трассы.

Движение по двум полосам "Тавриды" - на участке протяженностью 190 км от Симферополя в центральной части полуострова до Керчи - открылось в конце 2018 года.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью болен 6 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль. Кабмин в декабре 2018 года распорядился, что восьмой участок также будет строить "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, его введут в 2021 году.

Трасса "Таврида", которая станет федеральной, создается за счет средств ФЦП развития республики Крым и Севастополя.

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