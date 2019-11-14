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14.11.19 12:35
Самый большой путепровод "Тавриды" готов на 50%
По путепроводу пройдут четыре полосы основного хода шоссе "Таврида". "Путепровод состоит из двух раздельных сооружений под каждое направление движения. Длина правого сооружения составляет около 390 метров, длина левого - порядка 385 метров. Каждое пролетное строение состоит из семи пролетов максимальной длиной более 68,7 м. Строительная высота пролетного строения путепровода - 3,3 м. Максимальное возвышение над уровнем земли - около 16 метров", - сказал Назаров журналистам в четверг.
Сейчас на путепроводе ведется сборка металлоконструкций пролетного строения и устройство плиты проезжей части. "До укладки асфальтобетона предстоит забетонировать плиту проезжей части, сделать переходные плиты, выполнить работы по устройству гидроизоляции пролетного строения и переходных плит", - перечислил пресс-секретарь.
Путепровод - часть транспортной развязки в районе села Железнодорожное, проходит над одним из ее съездов, одной автодорогой местного значения и железнодорожной линией "Симферополь - Севастополь".
Транспортная развязка необходима для сообщения с "Тавридой" близлежащих населенных пунктов, в том числе для съезда к селам Тургеневка, Танковое и поселку Сирень. "На развязке ведется разработка грунта, устройство земполотна и основания дороги под щебеночно-песчаную смесь. Ее общая готовность составляет 75%, транспорт поедет по развязке в следующем году", - отметил Назаров.
Как сообщалось, "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года.
АО "ВАД", созданное в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированное в Вологде, выбрано единственным исполнителем работ по строительству трассы.
Движение по двум полосам "Тавриды" - на участке протяженностью 190 км от Симферополя в центральной части полуострова до Керчи - открылось в конце 2018 года.
Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью болен 6 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль. Кабмин в декабре 2018 года распорядился, что восьмой участок также будет строить "ВАД". По прогнозам Минэкономразвития России, его введут в 2021 году.
Трасса "Таврида", которая станет федеральной, создается за счет средств ФЦП развития республики Крым и Севастополя.
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