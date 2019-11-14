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14.11.19 12:38

Астраханский губернатор назначил двух министров из числа своих советников

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
14 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжения о назначении и.о. министра экономического развития области и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба главы региона.

"Распоряжением губернатора на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства - министра экономического развития Астраханской области назначен советник губернатора Казбек Хадиков. Вопрос по утверждению кандидатуры в должности будет рассмотрен депутатами областной думы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что советник губернатора Михаил Богомолов назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Хадиков и Богомолов до назначения состояли в должностях советников губернатора Астраханской области. До этого Хадиков работал заместителем начальника управления имущества государственной казны Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а Богомолов был заместителем генерального директора- начальником управления канализации Мосводоканала.

С октября 2018 года должность и. о. министра экономического развития области - и.о. заместителя председателя регионального правительства занимал Андрей Сашин.

Пост главы министерства строительства области с сентября после возбуждения уголовного дела и увольнения занимал Сергей Трушкин.

5 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего врио главы региона Сергея Морозова, который оставил свой пост по собственному желанию. Бабушкин был назначен временно исполняющим обязанности астраханского губернатора.

Бабушкин был избран губернатором Астраханской области 8 сентября, за него проголосовали 75,63% избирателей. До этого он был заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

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