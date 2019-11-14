Для пассажирских перевозок по Москве-реке закупят 11 катеров за 1 млрд рублей

14.11.19 12:46

© РИА Новости. Сергей Пятаков

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Департамент Москвы по конкурентной политике объявил открытый конкурс на поставку для нужд "Мосгортранса" 11 речных судов ледокольного класса для пассажирских перевозок по Москве-реке в режиме общественного транспорта.

В настоящее время в Москве речные перевозки пассажиров осуществляются только в экскурсионном режиме.

Подача заявок на участие в конкурсе завершится 5 декабря, 10 декабря состоится их рассмотрение. Начальная максимальная цена контракта составляет 1 млрд 31,6 млн рублей. Катера должны быть поставлены до 30 сентября 2020 года.

При этом 10 катеров будут закуплены непосредственно для перевозки пассажиров, еще один - для отслеживания их работы, а также на реагирование на нештатные ситуации, например, для буксировки.

Согласно документации, однопалубные маломерные речные суда будут рассчитаны для круглогодичной работы, не менее 40 пассажирских мест будут сидячими, а общая вместимость составит 50 человек. В пассажирских салонах должны будут предусмотрены USB-разъемы, беспроводная сеть Wi-Fi. Катера оборудуют системами оплаты проезда картами "Тройка", а также бесконтактной оплаты банковскими картами и мобильными устройствами.

Скорость судов на полном ходу должна составлять не менее 27 км в час, в условиях льда - не менее 15 км в час.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил журналистам, что первый маршрут речного общественного транспорта по Москве-реке протяженностью около 10 км планируется запустить между Нижними Мневниками и Киевским вокзалом.