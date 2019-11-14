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14.11.19 12:49
Рецептурные лекарства могут разрешить продавать в РФ через интернет с 2022г
Исключение составляют спиртосодержащие и наркотические препараты.
Проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом" (N285949-7) был принят в первом чтении в конце 2017 года. Ко второму чтению в документ внесены поправки, подготовленные совместно членами Совета Федерации и депутатами Госдумы.
Внесенные поправки предусматривают возможность продажи аптечными сетями через интернет лекарственных средств, включая рецептурные препараты. Исключение составляют те лекарства, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством. Помимо этого, запрет на дистанционную продажу наложен на наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%.
Ответственности за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата предлагается возложить на аптечную организацию.
Доменные имена аптек, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарствами, будут внесены в единый реестр доменных имен. При этом планируется ограничить доступ к тем сайтам, где может быть размещена информация о продаже лекарственных средств, продажа которых запрещена или ограничена на территории РФ. В первую очередь к таким препаратам относятся наркотические и психотропные лекарственные препараты.
Предлагается, что транспортировкой купленных в интернете лекарств смогут заниматься курьерские службы.
Глава межфракционной группы, замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил журналистам, что онлайн продажу безрецептурных препаратов планируется разрешить с 1 июля 2020 года, рецептурных - с 1 января 2022 года.
"Мы считаем, что времени достаточно, чтобы заработала в полном объеме маркировка лекарственных препаратов, был включен такой инструмент, как электронные рецепты, были приняты необходимые подзаконные акты, которые снимут возникающие опасения в связи с дистанционной продажей рецептурных препаратов", - пояснил он.
Отвечая на вопрос о требованиях к техническим требованиям по организации продажи, Исаев сказал, что "мы нашими поправками установили, что каждая организация, осуществляющая дистанционную торговлю лекарствами, должна иметь только один сайт, что облегчает контроль и понимание гражданами, с кем они имеют дело".
"Одновременно с этим мы устанавливаем для Росздравнадзора вместе с Роскомнадзором право блокировать те сайты, которые осуществляют торговлю, не имея на это лицензии, или осуществляют торговлю запрещенными препаратами", - добавил парламентарий.
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