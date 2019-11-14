Спустя 6 лет: СКР назвал пилотов виновниками крушения пассажирского Boeing в Казани в 2013 году
  
Без видимых причин: студент расстрелял однокурсников в колледже Благовещенска
   
Специальные условия: жителям ДФО могут вернуть прежний пенсионный возраст
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
14.11.19 12:49

Рецептурные лекарства могут разрешить продавать в РФ через интернет с 2022г

© РИА Новости. Денис Абрамов
14 ноября. Interfax-Russia.ru - Межфракционная рабочая группа Госдумы по лекарственному обеспечению в четверг рекомендовала к принятию во втором чтении законопроект, разрешающий аптекам дистанционную продажу лекарств, в том числе рецептурных.

Исключение составляют спиртосодержащие и наркотические препараты.

Проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом" (N285949-7) был принят в первом чтении в конце 2017 года. Ко второму чтению в документ внесены поправки, подготовленные совместно членами Совета Федерации и депутатами Госдумы.

Внесенные поправки предусматривают возможность продажи аптечными сетями через интернет лекарственных средств, включая рецептурные препараты. Исключение составляют те лекарства, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством. Помимо этого, запрет на дистанционную продажу наложен на наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%.

Ответственности за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата предлагается возложить на аптечную организацию.

Доменные имена аптек, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарствами, будут внесены в единый реестр доменных имен. При этом планируется ограничить доступ к тем сайтам, где может быть размещена информация о продаже лекарственных средств, продажа которых запрещена или ограничена на территории РФ. В первую очередь к таким препаратам относятся наркотические и психотропные лекарственные препараты.

Предлагается, что транспортировкой купленных в интернете лекарств смогут заниматься курьерские службы.

Глава межфракционной группы, замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил журналистам, что онлайн продажу безрецептурных препаратов планируется разрешить с 1 июля 2020 года, рецептурных - с 1 января 2022 года.

"Мы считаем, что времени достаточно, чтобы заработала в полном объеме маркировка лекарственных препаратов, был включен такой инструмент, как электронные рецепты, были приняты необходимые подзаконные акты, которые снимут возникающие опасения в связи с дистанционной продажей рецептурных препаратов", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о требованиях к техническим требованиям по организации продажи, Исаев сказал, что "мы нашими поправками установили, что каждая организация, осуществляющая дистанционную торговлю лекарствами, должна иметь только один сайт, что облегчает контроль и понимание гражданами, с кем они имеют дело".

"Одновременно с этим мы устанавливаем для Росздравнадзора вместе с Роскомнадзором право блокировать те сайты, которые осуществляют торговлю, не имея на это лицензии, или осуществляют торговлю запрещенными препаратами", - добавил парламентарий.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.11.19 15:23
Собянин: городские фермы являются одним из современных трендов развития сельского хозяйства
.
  14.11.19 13:15
Антициклон удержит солнечную погоду в Москве до начала следующей недели
.
  14.11.19 12:46
Для пассажирских перевозок по Москве-реке закупят 11 катеров за 1 млрд рублей
.
  14.11.19 11:27
Роструд предостерегает от мошенников, выдающих себя за трудовых инспекторов
.
  13.11.19 15:48
Мосгордума предлагают снизить стоимость патента для индивидуальных программистов до 60 тыс. рублей
.
  13.11.19 14:56
Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть
.
  13.11.19 14:36
Центр самбо построят в московских "Лужниках" в 2021 году
.
  13.11.19 11:05
Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" с начала года заработали 14 млрд рублей
.
  13.11.19 10:27
Поезд, посвященный героям ВОВ из столичных семей, запустят в московском метро
.
  12.11.19 16:48
Пассажиропоток "Шереметьево" в октябре вырос почти на 6%


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket