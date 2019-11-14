"Уральские локомотивы" оборудовали "Ласточки" системами автоведения для работы без машиниста

14.11.19 13:18

© РИА Новости. Евгений Биятов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - ООО "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") в рамках контракта с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) оснастило системой автоведения скоростные электропоезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК), говорится в сообщении пресс-центра группы "Синара".

Ультразвуковые датчики, позволяющие скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 см, установлены на 51 пассажирском составе.

"Сейчас на полигоне эксплуатации МЦК проводятся тестовые проверки нового оборудования в динамике. Система автоведения позволит значительно упростить работу машиниста и уже в ближайший месяц сократить интервал движения поездов "Ласточка", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Уральских локомотивов" Олега Спаи.

Также на МЦК с лета проходят опытные испытания "Ласточки" со встроенной системой "машинного зрения". Во время движения электропоезда технология формирует двухмерную или трехмерную картину окружающего пространства при помощи оптических систем: камер и сканирующих лидаров. Дополнительное оборудование позволяет оценивать состояние и занятость путей. Плановые испытания планируется проводить еще несколько месяцев.

Следующим этапом в реализации беспилотных технологий станет разработка "Уральскими локомотивами" совместно с РЖД и научными институтами технических требований на электропоезд, который будет работать без машиниста.

Как сообщалось, РЖД планируют запустить первые беспилотные поезда "Ласточка" на МЦК в 2021 году. "Следующий год мы будем дорабатывать не столько технологию, сколько нормативную базу, поскольку нужно, чтобы любое действие было описано в нормативной базе. Окончательный шаг мы планируем сделать в 2021 году, и прежде всего такие поезда выйдут здесь, в Московском регионе, на МЦК, поскольку прежде всего это обеспечит повышенный уровень безопасности и надёжности", - отмечал ранее глава РЖД Олег Белозеров.

"Уральские локомотивы" серийно выпускают грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 "Синара" и с асинхронным - 2ЭС10 "Гранит", а также электрички "Ласточка" и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.