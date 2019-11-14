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14.11.19 13:22

Ростсельмаш первым из российских компаний получил медаль за инновации международной выставки Agritchnica

Фото компании Ростсельмаш
14 ноября. Interfax-Russia.ru – «Ростсельмаш» (производитель сельхозтехники) первым из российских компаний за всю историю проведения международной выставки AGRITECHNICA вошел в число лауреатов конкурса AGRITECHNICA Innovation Award, сообщает пресс-служба предприятия.

Компания отмечена серебряной медалью за систему ночного видения для самоходной сельхозтехники - RSM Night Vision.

«Эта победа не только компании Ростсельмаш, но и всего российского сельхозмашиностроения. Agritechnica Innovation Award входит в число наиболее авторитетных специализированных конкурсов. Для производителей положительная оценка конкурсной комиссии – итог многих месяцев инженерных изысканий», - процитировали в компании слова генерального директора «Ростсельмаш» Валерия Мальцева.

RSM Night Vision – система помощи оператору при ночных сельхозработах. Разработанная компанией технология позволяет определять препятствия расстоянии до 1,5 тыс. метров. Технология, в первую очередь, востребована при обработке полей опрыскивателями - работы с пестицидами чаще всего проводят ночью.

«Устанавливаемые сегодня аналогичные системы обеспечивают значительно меньший обзор – в пределах 20-50 метров. RSM Night Vision состоит из видеокамеры, контроллера обработки видео и монитора, на который выводится контрастная цветная картинка. В отличие от тепловизионной технологии, при использовании RSM Night Vision оператор различает все объекты в поле и на дороге – вне зависимости от их температуры. Это исключает риск столкновения», - уточняется в пресс-релизе.

Всего в рамках конкурса AGRITECHNICA Innovation Award в 2019 году была рассмотрена 291 заявка, по итогам 39 инноваций получили серебряные медали, одна была отмечена золотой.

Группа "Ростсельмаш" объединяет 13 предприятий, выпускающих технику под брендом Rostselmash. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование. "Ростсельмаш" поставляет машины примерно в 40 стран.

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