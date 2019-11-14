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14.11.19 14:34
Число пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска увеличилось до пяти
"Во время нахождения скорой помощи на месте происшествия обратились два гражданина, это женщина-преподаватель с реактивным состоянием и молодой человек с ушибом грудной клетки, он, когда бежал, упал. Им оказана помощь амбулаторно", - сообщила исполняющая обязанности главы областного Минздрава Виктория Крупко на расширенном заседании антитеррористической комиссии в Благовещенске.
Она уточнила, что двое госпитализированных после стрельбы стабильны, состояние одного их них - тяжелое.
"Два подростка 17 лет были госпитализированы в Амурскую областную больницу. Один с диагнозом "сочетанное огнестрельное ранение" прооперирован в областной больнице, состояние тяжелое, но стабильное, находится в реанимационном отделении", - сказала Крупко.
Второй подросток получил огнестрельное ранение бедра, пациент находится хирургическом отделении, состояние средней тяжести, стабильное.
"20-летний пострадавший госпитализирован в городскую клиническую больницу Благовещенска, диагноз - "огнестрельное ранение с проникновением в брюшную стенку и повреждение органов брюшной полости". Пациент прооперирован, находится в реанимации, состояние тяжелое, стабильное. Но, как говорят хирурги, прогноз благоприятный", - добавила она.
В УМВД по Амурской области сообщили, что студент, устроивший в четверг стрельбу в колледже, не состоял на профилактическом учете.
"Открывший стрельбу в колледже молодой человек на профилактических учетах и за совершение противоправных действий к ответственности не привлекался. По месту жительства и учебы характеризовался положительно", - говорится в сообщении.
Между тем, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова высказал мнение, что трагедию в Благовещенске можно было предотвратить.
"Чуть больше года прошло с трагедии в керченском колледже, но этого хватило, чтобы потерять бдительность, и не хватило для принятия мер, гарантирующих недопущение подобных трагедий. Почему молодой человек стрелял по своим, уверена, разберутся компетентные органы, и истинные мотивы будем знать позже. Но в чем я также уверена: трагедию можно было предотвратить", - приводит в четверг слова Кузнецовой ее пресс-служба.
Отметив, что "неблагополучие у детей сегодня измеряется не успехами в учебе и достатком в семье", Кузнецова вместе с тем заявила: "В учебном заведении Даниил характеризуется исключительно положительно - тихий, скромный, воспитанный, хорошо учился, никогда не имел нареканий".
"Семья тоже благополучная, родители всегда были на связи с педагогами. Сейчас уже установлено, что на входе в колледж не был установлен металлодетектор, непонятно, где в это время была охрана", - сказала уполномоченный.
В четверг 19-летний молодой человек устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства (Благовещенск). В результате погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей получили ранения. Студент, устроивший стрельбу, покончил с собой.
По данному факту возбуждено два уголовных дела: по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений) и по статье о ненадлежащей охране в колледже.
По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.
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