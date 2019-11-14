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14.11.19 13:35
Более 2,6 тыс. многодетных семей в Подмосковье обеспечены землей
"С начала года муниципальные образования Московской области передали земельные участки 2 618 многодетным семьям. В октябре количество семей-обладателей земельных участков от 10 до 15 соток увеличилось еще на 211", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.
Он отметил, что в текущем году удалось обеспечить землей на 1000 семей больше, чем за аналогичный период 2018 года.
По его словам, наилучшие результаты в 2019 году показали Дубна, где с начала года участки переданы 352 семьям, Балашиха, где обеспечены 268 семей, Чехов - 207 семей, Химки - 189 семей и Серпухов - 157 семей.
Всего с момента вступления в силу закона об обеспечении многодетных семей землей в 2011 году участки получили 26 272 семьи. Лидерство держат городские округа Лотошинский, Ступино, Серебряные Пруды, Шаховская и Волоколамский. Процент обеспечения многодетных семей в них составляет 94-98%.
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