Более 2,6 тыс. многодетных семей в Подмосковье обеспечены землей

14.11.19 13:35

© РИА Новости. Алексей Куденко

14 ноября. Interfax-Russia.ru - В Подмосковье за 10 месяцев землей обеспечены 2 618 многодетных семей, наиболее активно программа в этом году реализуется в Дубне и Балашихе, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

"С начала года муниципальные образования Московской области передали земельные участки 2 618 многодетным семьям. В октябре количество семей-обладателей земельных участков от 10 до 15 соток увеличилось еще на 211", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.

Он отметил, что в текущем году удалось обеспечить землей на 1000 семей больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По его словам, наилучшие результаты в 2019 году показали Дубна, где с начала года участки переданы 352 семьям, Балашиха, где обеспечены 268 семей, Чехов - 207 семей, Химки - 189 семей и Серпухов - 157 семей.

Всего с момента вступления в силу закона об обеспечении многодетных семей землей в 2011 году участки получили 26 272 семьи. Лидерство держат городские округа Лотошинский, Ступино, Серебряные Пруды, Шаховская и Волоколамский. Процент обеспечения многодетных семей в них составляет 94-98%.