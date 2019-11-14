ВС РФ изучит возможность взыскания с детей долга родителей за компанию-банкрота

14.11.19 13:52

© РИА Новости. Алексей Даничев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Федеральная налоговая служба (ФНС) добилась рассмотрения в Верховном суде (ВС) РФ вопроса о возможности взыскания с детей бенефициара компании-банкрота средств в рамках субсидиарной ответственности. Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) изучит этот вопрос в рамках дела о банкротстве столичного подрядчика ООО "Альянс", уличенного в уходе от налогов.

ФНС, крупнейший конкурсный кредитор "Альянса" (99,44%; 208,53 млн рублей в реестре), в июне 2018 года обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании в рамках субсидиарной ответственности 311,66 млн рублей с владельца этой компании Вадима Самыловских, его жены Натальи Кириенко и двух сыновей - Дмитрия и Даниила.

По поводу привлечения к ответственности Самыловских-старшего у судов сомнений не было, а вот в отношении взысканий с остальных членов семьи они разошлись во мнениях. Первая инстанция и суд округа решили, что отвечать за банкротство нужно только владельцу компании, а Девятый арбитражный апелляционный суд посчитал, что субсидиарным ответчиком также должна быть и Кириенко, так как она была вовлечена в бизнес (в частности, являлась единственным участником обществ "ЕВС" и "Векша плюс", которые участвовали в незаконной схеме минимизации налогообложения).

ООО "Альянс" было создано в 2007 году. Изначально, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", контролирующим бенефициаром компании был Алексей Кириенко (отец Натальи, свидетельствуют судебные документы), Вадим Самыловских получил 100% в 2014 году, затем контроль перешел к его теще Любови, а сейчас компания принадлежит Михаилу Глазунову.

"Альянс" был подрядчиком столичных структур, крупнейший контракт на сумму 1,47 млрд рублей у компании был заключен с Департаментом капремонта жилфонда Москвы на комплексное благоустройство территории, прилегающей к Варшавскому шоссе. Наилучшие финансовые показатели "Альянс" продемонстрировал в 2013 году - 1,4 млрд рублей выручки и 47,5 млн рублей чистой прибыли.

Банкротство "Альянса" ФНС инициировала после того, как выиграла налоговый спор по итогам проверки за 2012-1014 годы. Процедура конкурсного производства открыта 22 февраля 2017 года, до сих по не завершена.

Детей Самыловских и Кириенко, которые, как отмечается в материалах дела, на момент налоговой проверки были несовершеннолетними, ФНС хочет привлечь к ответственности на том основании, что родители в декабре 2017 года подарили им "дорогостоящее имущество", обладающее "высокой ликвидностью". Это восемь объектов недвижимости и два транспортных средства, уточняется в материалах дела.

Суды отклонили это требование на том основании, что Даниил и Дмитрий Самыловских не контролировали должника, а безвозмездное отчуждение имущества в их пользу не является достаточным основанием для привлечения к ответственности.

ФНС в кассационной жалобе в ВС РФ настаивает, что Наталья Кириенко, которую от субсидиарной ответственности освободил суд округа, контролировала должника и извлекала преимущества из незаконных действий мужа. Что касается их детей, то, по мнению налоговиков, они должны выплатить компенсацию как минимум в размере стоимости подаренного им родителями имущества.

Судья ВС РФ Иван Разумов посчитал, что эти доводы заслуживают внимания, требуют проверки в судебном заседании и передал жалобу в СКЭС ВС РФ. Слушания состоятся 16 декабря.