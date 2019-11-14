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14.11.19 13:54
Экс-начальник калужской колонии приговорен к 8 годам строгого режима за взятки
Пятидесятилетний уроженец Тульской области в августе этого года был осужден приговором Дзержинского районного суда по п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 286 УК РФ (получение взяток и превышение полномочий). Он не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, но решение первой инстанции оставлено без изменения.
Как установило следствие, начальник колонии N4 в городе Медынь Калужской области получал от осужденного взятки - стройматериалы, мебель, транспортные услуги, шубу, парфюм, картину и даже бесплатную аренду квартиры в Москве - на сумму более 600 тыс. рублей.
За это обвиняемый подписывал заключенному положительные характеристики с выводом о целесообразности условно-досрочного освобождения, не налагал на него дисциплинарные взыскания, ходатайствовал о смягчении наказания и оказывал покровительство.
Кроме того, начальник колонии за 50 тыс. рублей разрешил осужденному покинуть место отбывания наказания и съездить в Москву. Это следствие расценило как превышений полномочий.
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