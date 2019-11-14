Медведев доволен результатами внедрения профосмотров россиян

14.11.19 14:00

© РИА Новости. Александр Астафьев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев высоко оценил результаты работы по внедрению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации россиян.

"Это предварительный отчет, но он свидетельствует о том, что наши усилия все-таки приносят пользу. Еще совсем недавно диспансеризация напоминала только о советском прошлом, казалось, что сейчас такого рода медицинские осмотры уже и проводиться не могут", - сказал Медведев после выступления с докладом о диспансеризации министра здравоохранения Вероники Скворцовой на заседании правительства в четверг.

"Но, тем не менее, все это можно возродить, и это, безусловно, на пользу здоровью людей, на пользу реализации тех целей, которые стоят перед нашей страной в сфере здравоохранения и демографии", - отметил премьер.

Профилактические медосмотры и диспансеризация являются основным инструментом раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, заявила Скворцова. Она напомнила, что с 2013 года в РФ возвращено широкомасштабное проведение диспансеризации населения, для чего в настоящее время принята вся необходимая нормативная база. Кроме того, людей теперь оповещают о необходимости пройти осмотр индивидуально с помощью смс или по телефону.

Благодаря этому, отметила министр, в 2018 году по сравнению с 2014 годом объем проведённых профилактических мероприятий увеличился на 38%, и по результатам прошлого года ими было охвачено около 60 млн человек.

"В результате выросла выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях с 52 до 66%, туберкулеза - свыше 98%. Увеличился охват диспансерным наблюдением пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом до 88%, а с онкологическим заболеваниями - до 97%", - подчеркнула Скворцова.

Она отметила "чрезвычайно важную роль в развитии профилактического направления" решения Медведева о проведении в 2019-2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения. В связи с этим в марте этого года были актуализированы правила и порядки профилактических осмотров и диспансеризации, сказала Скворцова.

"Содержание профилактических мероприятий также обновлено в соответствии с возрастными особенностями пациентов и гармонизированы с международными подходами, в частности, онкоскрининги расширены с четырех до семи наиболее распространенных локализаций рака", - сообщила она.