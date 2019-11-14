Центр изучения домашнего насилия создан в СПбГУ после убийства аспирантки

14.11.19 14:10

© РИА Новости. Алексей Даничев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургский университет приступает к научному изучению проблемы домашнего насилия.

"В университете принято решение о создании научного центра, который займется всесторонним изучением проблемы домашнего насилия", - говорится в сообщении СПбГУ в четверг.

Согласно сообщению, новая структура станет междисциплинарной площадкой, на которой специалисты различных профилей - от психологов и юристов до журналистов и социологов - будут исследовать одну из самых острых общественных проблем современности.

Инициатором создания Центра выступил профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков. Он же возглавил новую структуру.

"Трагическая гибель Анастасии Ещенко вызвала шок среди универсантов. В последние дни эта тема широко обсуждается в средствах массовой информации, дается много комментариев на новостных лентах. Возмущение вызывает тот факт, что некоторые спикеры, а также пользователи социальных сетей позволяют себе недопустимые комментарии в адрес погибшей. Именно такая реакция общества заставляет молчать жертв домашнего насилия", - рассказывает руководитель центра Владислав Щепельков.

По его словам, проблема противодействия семейному насилию требует не только системного мониторинга, но и междисциплинарного исследования. Центр СПбГУ станет первым подобным проектом в России, отмечается в релизе.

"Совсем недавно мы готовили большое исследование по теме домашнего насилия и представляли его в Госдуме РФ. Его результаты наглядно показывают масштаб проблемы. Но ее решение лежит не только в юридической плоскости", - сказал Щепельков.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал теперь уже уволенного из СПбГУ историка Олега Соколова на два месяца по делу об убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. Ему предъявлено обвинение. Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке. Он признал вину.