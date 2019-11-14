Пункты обогрева начали работать на одной из федеральных трасс в Тюменской области из-за сильных морозов

14.11.19 14:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 ноября. Interfax-Russia.ru - На федеральной трассе, проходящей по территории Уватского района - самого северного в Тюменской области, - из-за морозов начали работать пункты обогрева, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

С наступлением морозной погоды мобильные пункты обогрева на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск будут дежурить в круглосуточном режиме. Они укомплектованы мобильной радиостанцией, теплой одеждой и обувью, одеялами, медицинскими укладками и аптечкой первой помощи, а также тепловой пушкой для отогрева техники, жесткой сцепкой, электрогенератором, паяльной лампой.

Водителям, чьи машины заглохли на морозе, нужно позвонить по телефонам 101 или 112.

Минувшей ночью столбик термометра в Уватском районе опустился до минус 25 градусов, в ночь на пятницу ожидается 27-градусный мороз.