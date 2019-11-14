Госдума запретила террористам создавать НКО

14.11.19 14:41

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг приняла в окончательном чтении пакет поправок, запрещающих членам террористических организаций учреждать или участвовать в деятельности некоммерческих организаций (НКО).

Проект закона (№747316-7) об изменениях законы "Об общественных объединениях", "О некоммерческих организациях" и "О свободе совести и о религиозных объединениях" был разработан правительством и внесен в Госдуму летом.

Принятыми поправками предлагается "ввести запрет выступать учредителем участником или членом некоммерческой организации лицу, в отношении которого Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества в связи с наличием достаточных оснований подозревать его в причастности к террористической деятельности, в том числе к финансированию терроризма".

В пояснительной записке к документу указано, что закон был разработан в соответствии с рекомендациями о международных стандартах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), призыв к соблюдению которых содержится в резолюции Совета Безопасности ООН № 1617 (2005 г).