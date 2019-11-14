ХК "Адмирал" пригласил на тренировку кота, которого не хотели пускать в самолет

14.11.19 14:49

Фото со страницы ХК "Адмирал" (Владивосток) в соцсети

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Хоккеисты владивостокского "Адмирала" провел тренировку для 10-килограмового кота Виктора, которого ранее отказывались пускать на борт самолета Москва - Владивосток из-за лишнего веса.

"Десятикилограммовый кот Виктор летел из Риги во Владивосток не просто так: у него была персональная тренировка в "Адмирале" под руководством Николая Пронина", - говорится в сообщении пресс-службы клуба КХЛ.

На официальной странице клуба "ВКонтакте" размещены фотографии животного вместе с клубным тренером.

Ранее в соцсетях владелец кота сообщил о том, что летел вместе со своим питомцем из Риги в Москву, а из столицы во Владивосток. В Москве представители авиакомпании отказались пускать кота в салон из-за того, что он весил 10 килограмм, что превышает разрешенный вес, и предложили поместить животное на время полета в багажный отсек. Владелец кота Виктора отказался, поменял билеты на другой рейс и пошел на хитрость. Он подменил своего кота на питомца знакомых, который весил немного легче и вписывался в установленные авиакомпанией стандарты.

Зарегистрировавшись на рейс, гражданин совершил обратный обмен и довел своего питомца до конечного пункта назначения.