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14.11.19 14:49
ХК "Адмирал" пригласил на тренировку кота, которого не хотели пускать в самолет
"Десятикилограммовый кот Виктор летел из Риги во Владивосток не просто так: у него была персональная тренировка в "Адмирале" под руководством Николая Пронина", - говорится в сообщении пресс-службы клуба КХЛ.
На официальной странице клуба "ВКонтакте" размещены фотографии животного вместе с клубным тренером.
Ранее в соцсетях владелец кота сообщил о том, что летел вместе со своим питомцем из Риги в Москву, а из столицы во Владивосток. В Москве представители авиакомпании отказались пускать кота в салон из-за того, что он весил 10 килограмм, что превышает разрешенный вес, и предложили поместить животное на время полета в багажный отсек. Владелец кота Виктора отказался, поменял билеты на другой рейс и пошел на хитрость. Он подменил своего кота на питомца знакомых, который весил немного легче и вписывался в установленные авиакомпанией стандарты.
Зарегистрировавшись на рейс, гражданин совершил обратный обмен и довел своего питомца до конечного пункта назначения.
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