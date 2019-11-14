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14.11.19 14:53
Мальков краснокнижной стерляди выпустили в Нижнекамское водохранилище Башкирии
"Мальки стерляди весом 10 граммов закуплены на одном из рыбзаводов Пермского края. Они доставлены в республику и выпущены в водохранилище около деревни Староянзигитово", - говорится в сообщении.
Отмечается, что зарыбление водоемов проводится под контролем республиканского Минприродопользования и экологии и территориального управления Росрыболовства в рамках нацпроекта "Экология". Закупку мальков финансируют местные предприятия, возмещая нанесенный водоемам ущерб от производственной деятельности.
Как сообщалось, на протяжении последних 10 лет стерлядью специалисты "зарыбляли" только реку Белая, и лишь в сентябре 2019 года 160 тыс. мальков этого вида впервые выпустили в Павловское водохранилище республики.
Мальки станут взрослыми через несколько лет, однако вылавливать стерлядь местные рыбаки не смогут, поскольку вид относится к исчезающим и охраняется государством.
Стерлядь (лат. Acipenser ruthenus) - ценная промысловая рыба семейства осетровых. Длина тела достигает 125 см, вес - до 16 кг. Занесена в Красную книгу России как исчезающий вид.
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