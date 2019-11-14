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14.11.19 14:58
Уволен глава Минспорта Ставрополья, подозреваемый в превышении полномочий
"Губернатор подписал распоряжение об увольнении министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова. Документ вступил в силу со дня подписания", - говорится в сообщении.
Против Маркова возбуждено уголовное дело по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке техзадания, определению и обоснованию цены контракта от лица госзаказчика для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования для физподготовки.
Инвентарь закупался для Ставропольского училища олимпийского резерва в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Впоследствии именно эта коммерческая организация выиграла аукцион и заключила госконтракт на сумму свыше 14 млн рублей.
При этом выяснилось, что рыночная стоимость поставленного фирмой спортивного оборудования составила чуть более 8 млн рублей. Остальные деньги были похищены. Причиненный государству ущерб составил более 6 млн рублей.
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