Уволен глава Минспорта Ставрополья, подозреваемый в превышении полномочий

14.11.19 14:58

© РИА Новости. Сергей Пятаков

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил министра физической культуры и спорта региона Романа Маркова, сообщила пресс-служба главы края в четверг.

"Губернатор подписал распоряжение об увольнении министра физической культуры и спорта Ставропольского края Романа Маркова. Документ вступил в силу со дня подписания", - говорится в сообщении.

Против Маркова возбуждено уголовное дело по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в 2017 году чиновник незаконно допустил руководителя одной из фирм к подготовке техзадания, определению и обоснованию цены контракта от лица госзаказчика для проведения аукциона на закупку спортивного оборудования для физподготовки.

Инвентарь закупался для Ставропольского училища олимпийского резерва в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы". Впоследствии именно эта коммерческая организация выиграла аукцион и заключила госконтракт на сумму свыше 14 млн рублей.

При этом выяснилось, что рыночная стоимость поставленного фирмой спортивного оборудования составила чуть более 8 млн рублей. Остальные деньги были похищены. Причиненный государству ущерб составил более 6 млн рублей.