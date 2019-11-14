Первая "Точка кипения" регионального формата открылась в Ростове-на-Дону

14.11.19 15:05

Фото с сайта правительства Ростовской области

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Первый региональный центр развития высокотехнологичных проектов "Точка кипения" открылся в Ростове-на-Дону в четверг, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг", присутствовавший на церемонии открытия.

Заместитель министра экономического развития Ростовской области Роман Шеховцов сообщил в ходе церемонии, что ростовская "Точка кипения" стала шестой в регионе и 83-й - в России. Пять "университетских" площадок уже действуют на территории Ростовской области на базе ведущих ВУЗов.

"Основная задача новой "Точки кипения" - стать креативной площадкой для объединения усилий региональных экспертов по самым различным профессиональным направлениям, с целью генерации и обсуждения проектов развития бизнеса и общества. В 2018 году в Ростовской области губернатором Василием Голубевым утверждена стратегия социально-экономического развития до 2030 года, в которой определены ключевые полюса роста. И на этой площадке будет идти работа по этим направлениям. Руководство региона готово всесторонне поддерживать перспективные проекты, которые будут разработаны в "Точке кипения"", - отметил он.

По его словам, до конца текущего года на территории "Точки кипения" пройдет 35 мероприятий разнообразных форматов - конференции, круглые столы, форсайт-сессии, обучение, переговоры, выставки и презентации, клубы по интересам, мастер-классы. Ожидается, что в них примут участие свыше 500 человек.

"Точка кипения" будет функционировать на одной территории с центом "Мой бизнес", задача которого заключается в снижении административных барьеров в сфере госуслуг и в упрощении доступа предпринимателей к кредитным и маркетинговым ресурсам. Площадь "Точки" - 550 кв. метров. Здесь расположены два трансформируемых конференц-зала общей вместимостью до 150 человек, два конференц-зал на 40 мест каждый, две переговорные комнаты, две зоны свободной работы и три скайп-комнаты.

В рамках двухдневной программы открытия "Точки" состоятся панельные дискуссии, посвященные туристическому потенциалу и экспортным перспективам региона, пройдут круглые столы, митапы, мастер-классы и семинары по различным тематикам, будут работать воркшопы и площадки для обсуждения вопросов в сферах инновационной экономики, высокотехнологичного предпринимательства, новых моделей образования.

"Точка кипения" - это пространство коллективной работы ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков, где они могут делиться своим опытом, прорабатывать новые модели регионального развития во взаимодействии друг с другом. Организовать в "Точке кипения" независимое бесплатное событие или принять в нем участие может любой желающий.