Власти Заполярья отказались от проведения Мурманской международной деловой недели

14.11.19 15:16

© РИА Новости. Алексей Никольский

14 ноября. Interfax-Russia.ru - В правительстве Мурманской области отказались от проведения Мурманской международной деловой недели (ММДН) и разрабатывают новый формат бизнес-форума, сообщил глава региона Андрей Чибис журналистам на полях II международной сессии "Сотрудничество в Арктике" в четверг.

"Мы обсуждаем новую повестку, чтобы она была максимально предметно полезна для области. Вопрос актуализации той содержательной части, которая позволяет нам выходить с конкретными решениями", - прокомментировал Чибис, добавив, что считает ММДН "очень хорошим опытом".

Глава региона анонсировал "кардинальное увеличение" количества деловых мероприятий в Мурманской области с привлечением федеральных и иностранных гостей. В частности, Чибис объявил, что "в ближайшее время будем проводить большое мероприятие с участием министра промышленности и всех регионов страны", не назвав дату его проведения.

Вместе с тем, Мурманская область должна претендовать на прием у себя Международного арктического форума, считает Андрей Чибис. Однако для его проведения необходимо подготовить инфраструктуру.

"По крайней мере, поддержка от федерального правительства о переносе на территорию Мурманска есть", - сказал Чибис.

ММДН традиционно проводилась в середине ноября при предыдущем губернаторе Марине Ковтун на протяжении семи лет. Форум принимал делегации из более чем десятка стран, и около 3 тыс. гостей. В программу ММДН входила конференция "Молодая наука Арктики", международная туристическая площадка "Made in Arctic", инвест-сессия и международные конференции "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом", "Полярные маршруты Арктики", "Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов", "Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона" и прочее.

В текущем году такие события деловой недели, как специализированная выставка-конференция "СевТЭК", "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом", "Горнодобывающая промышленость БЕАР" и другие продолжились, но не под эгидой ММДН.