Собянин: городские фермы являются одним из современных трендов развития сельского хозяйства

14.11.19 15:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел первый и единственный промышленный агрокомплекс в пределах МКАД, открытый в зданиях бывшей табачной фабрики "Лиггетт-Дукат" и специализирующийся на выращивании листьев салата.

Он отметил положительное влияние фермы на экологию Москвы и здоровья горожан и сообщил, что столица продолжит тренд развития сельского хозяйства.

"С 1999 по 2016 года на Каширском шоссе функционировала табачная фабрика, и все 17 лет местные жители жаловались на неприятные запахи от этого вредного производства. После закрытия фабрики новые собственники здания радикально изменили его назначение. Теперь здесь работает первая городская вертикальная ферма, производящая свежие салаты и другую зелень по экологически чистым технологиям. И, кроме того, выращиваемые растения обогащают воздух чистым кислородом", - сказал Собянин.

По его словам, городские фермы являются одним из современных трендов развития сельского хозяйства, и Москва тоже станет активным участником этого движения, полезного для экологии, здоровья горожан и продовольственной безопасности. Так, например, с 2019 года московские колледжи начали набор студентов на новую специальность "сити-фермерство".

Производственный комплекс табачной фабрики "Лиггетт-Дукат" был закрыт по решению собственника производства - японского концерна Japan Tobacco (JTI). Решение о закрытии было связано с общим сокращением российского табачного рынка вследствие снижения числа курящих и потребления сигарет. В марте 2018 года комплекс зданий бывшей табачной фабрики приобрела компания ООО "РусЭко", реализующая инновационный проект создания городской вертикальной фермы - первого и пока единственного промышленного агрокомплекса в пределах МКАД.

Основным отличием вертикальной фермы от традиционных тепличных хозяйств является многоярусное размещение выращиваемых растений, обеспечивающее максимальную эффективность использования площадей. Один квадратный метр вертикальной фермы приносит в 10 раз больше урожая по сравнению с классической теплицей.

Зелень городских ферм поступает на стол потребителя "прямо с грядки" с минимальными затратами на перевозку и гарантией свежести продукта без применения консервантов. Доставка продукции осуществляется мало- и среднетоннажным транспортом по принципу "от двери к двери", минуя оптовые склады.

Первая очередь городской фермы "РусЭко" была открыта 15 июля 2019 года в реконструированном производственном цехе площадью 29,5 тыс. кв.м. Общая посевная площадь составляет 6,8 га (68 тыс. кв.м), что соответствует примерно 10 футбольным полям. На этих площадях размещено 280 тыс. лотков.

Инвестиции в научные исследования, строительство и запуск производства за 1,5 года составили порядка 5 млрд рублей.

Микрозелень растет до 7 дней, салаты - около 30 дней. Среди продукции, производимой на городской ферме, - мелколистовые салаты (беби-лифы), пряные травы и микрозелень (молодые ростки растений возрастом несколько дней, содержащие максимальное количество питательных веществ). Зеленные культуры выращиваются гидропонным методом - без использования пестицидов и прочих ядохимикатов. В настоящее время городская ферма "РусЭко" производит 5-7 тонн урожая в день, в первой половине 2020 года планируется увеличить производство до 20 тонн урожая в день, что составит порядка 15% рынка свежей зелени Москвы.

Как отметили в пресс-службе столичной мэрии, ежегодно в Москве потребляется свыше 40 тыс. тонн зеленных культур. В 2018 году в Москве было произведено 4,4 тыс. тонн зеленных культур. Таким образом, продукция фермы "РусЭко" позволит удовлетворять суточную потребность в витаминах и минералах 2,5 млн жителей Москвы.