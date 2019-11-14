Владимирская область завершает переход на новую систему обращения с ТКО

14.11.19 15:31

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Региональные операторы по обращению с ТКО приступят к работе во Владимирской области с 1 декабря, до конца года установлен единый тариф на их услуги, сообщает пресс-служба администрации области.

Таким образом, Владимирская область завершает переход на новую систему обращения с отходами, которая была отложена в регионе до 1 января 2020 года.

Так, по данным пресс-службы, на период с 1 по 31 декабря 2019 года для региональных операторов будет действовать следующий тариф: 402,05 рубля за 1 куб. м ТКО (без учета НДС) - для ООО "Хартия" (оператор в зоне 1); 563,85 рубля за 1 куб. м (без НДС) - для ООО "Эко-транс" (оператор в зоне 3).

По итогам экспертизы экономической обоснованности расходов регоператоров совокупная величина расходов ООО "Хартия" составила 426 млн 710 тыс. рублей, ООО "Эко-транс" - 392 млн 479,2 тыс. рублей.

Отмечается, что в результате заявленные к учету расходы снижены на 118 млн 953,18 тыс. рублей для ООО "Хартия" и на 149 млн 482,58 тыс. рублей - для ООО "Эко-транс".

Объем образования ТКО, согласно расчетам, до конца 2019 года для "Хартии" установлен в размере 1061,338 тыс. куб. м, для "Эко-транса" - 696,072 тыс. куб м.

Для третьего регионального оператора - ООО "Биотехнологии", который был определен победителем на торгах 13 ноября, тариф еще не установлен.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года губернатор Владимирской области Владимир Сипягин распорядился отложить "мусорную реформу" в регионе до 1 января 2020 года. Кроме того было принято решение поделить область на три зоны, для каждой из которых выбрать своего оператора.

По итогам торгов оператором зоны 1 (Западный район Владимирской области) стало ООО "Хартия", бенефициаром которого выступает Игорь Чайка, младший сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Оператором зоны 2 стало муромское ООО "ЭКО-Транс", которое будет обслуживать Юго-Восточный район.

Сообщалось также, что в октябре по итогам конкурсного отбора регоператора в зоне 2 было признано ООО "Перспектива". Однако после этого был проведен повторный конкурс по отбору регоператора в зоне 2 в связи с предписанием ФАС России, рассмотревшего жалобу ООО "Биотехнологии". По итогам конкурсного отбора комиссия 13 ноября признала победителем ООО "Биотехнологии".