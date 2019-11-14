Образовательные учреждения Приамурья проверят на безопасность после ЧП в колледже

14.11.19 16:15

© РИА Новости. Евгений Земцов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Амурской области намерена проверить выполнение требований безопасности во всех учебных заведениях после стрельбы в колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщил прокурор региона Руслан Медведев.

"Организована проверка причин и условий, по которым это особо тяжкое преступление не было предотвращено. Но уже сейчас можно говорить о том, что меры безопасности, которые принимали учреждения образования, не отвечали необходимым требованиям. Также мною дано поручение о проведении соответствующей проверки каждого образовательного учреждения на территории всей области", - сказал Медведев на расширенном заседании антитеррористической комиссии в правительстве области.

Он отметил, что очевидны нарушения со стороны частного охранного предприятия.

"Безусловно, есть вопросы к руководству этого учебного заведения. Предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц", - подчеркнул прокурор.

Между тем, в СК РФ сообщили, что глава частного охранного предприятия, охраняющего Амурский колледж, задержан в рамках расследования уголовных дел о стрельбе в учебном заведении.

"В связи с происшествием в колледже Благовещенска задержан генеральный директор частной охранной организации. По версии следствия, подозреваемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

Имени фигуранта в СК не уточнили.

Ранее в четверг преподаватель Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске Валерия Манушкова рассказала, что молодой человек с ружьем появился на пороге кабинета после начала занятий и заявил, чтобы все уходили.

"У нас была практическая работа, и все ребята сидели за компьютерами. Даниил пришел, спустя минут 20, наверное, от начала пары. Он зашел в кабинет, встал в дверях, был в застегнутой куртке, в руках было ружье, в зубах сигарета. Я краем глаза увидела, что кто-то зашел, поворачиваюсь - он стоит с ружьем. Я сразу встала, говорю: что ты делаешь? Он сказал: иди отсюда. Потом был выстрел", - сообщила Манушкова в распространенном в интернете видео.

Преподаватель рассказала, что спряталась под парту. Затем последовал второй выстрел. На ее просьбы прекратить стрельбу он отреагировал очередным приказом покинуть аудиторию.

"Я выбежала, побежала к охраннику. Сказала нажимать на "тревожные кнопки", вызывать полицию", - сказала преподаватель.

Также стало известно, что за несколько минут до этого парень отстреливался от оперативников, которые застали его на втором этаже колледжа.

"В результате оперативных действий сотрудников полиции стрелявший был заблокирован в одной из аудиторий. Был обеспечен безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа. В ходе перестрелки нападавший был ранен, после чего покончил с собой. Жертвами нападения стали четверо учащихся, один из которых скончался", - сообщил начальник УМВД региона Николай Аксенов на расширенном заседании антитеррористической комиссии в Благовещенске.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Напавший на колледж студент покончил с собой.

В связи с инцидентом расследуются уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.