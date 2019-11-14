Задержан гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

14.11.19 16:11

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава частного охранного предприятия, охраняющего Амурский колледж, задержан в рамках расследования уголовных дел о стрельбе в учебном заведении, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В связи с происшествием в колледже Благовещенска задержан генеральный директор частной охранной организации. По версии следствия, подозреваемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания колледжа лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

Имени фигуранта в СК не уточнили.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу, по данным СМИ Даниил Засорин, покончил с собой.

В связи с инцидентом расследуются уголовные дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее смерть человека).

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

В рамках расследования следователи задержали сотрудника ЧОП "Сириус-А". Его имя также не раскрывается.