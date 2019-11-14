Последствия ледяного дождя устранили в аэропорту Архангельска, полеты возобновлены

14.11.19 16:16

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Архангельск" возобновил работу в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэровокзала.

"С 14.00 мск аэропорт открыт. С 15.10 мск возобновлены полеты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, погода в Архангельске не намного лучше, но ледяной дождь прекратился. "Полосу привели в порядок", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее из-за ледяного дождя в столице Поморья были отменены и задержаны порядка 15 авиарейсов. В городе непогода стала причиной массовых ДТП. По данным Севгидромета, в четверг в Архангельске до 1 градуса выше ноля.