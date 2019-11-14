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14.11.19 16:25
Задержан ставрополец, напавший на детей и учительницу с ножом
"В отношении ранее судимого 63-летнего жителя города возбуждено дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, "ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства".
Как сообщалось, днем 9 ноября вооруженный ножом мужчина подошел к мальчикам, игравшим на детской площадке, выкрикивая матерные слова. Это увидела учительница начальных классов, которая шла из школы, она преградила путь преступнику, а детям скомандовала уходить. Мужчина, угрожая ей убийством, схватил женщину, но она смогла отбиться и убежать.
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