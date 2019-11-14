Пожарный поезд направляется к горящему складу на площади трех вокзалов в Москве

14.11.19 16:39

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 ноября. Interfax-Russia.ru - МЧС усилило группировку техники для тушения пожара на складе в районе площади трех вокзалов в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Для подвоза воды привлечены 15 ед. поливомоечной техники комплекса городского хозяйства. На место пожара следует пожарный поезд Октябрьской железной дороги", - сказали в пресс-службе главка.

На месте работает лаборатория Главного управления МЧС России по Москве. "По результатам замеров ПДК вредных примесей в воздухе не зафиксировано", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что спасатели выехали к месту возгорания одноэтажного складского помещения на Комсомольской площади 1а, строение 18 на площади 100 кв. метров.

В пресс-службе управления МЧС Москвы сообщили, что площадь пожара увеличилась в четыре раза. "Площадь пожара на данный момент составляет порядка 400 кв. метров", - сказали в управлении.

Там уточнили, что "со слов охраны - людей (в горящих помещениях - ИФ) быть не должно".