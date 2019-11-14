|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.11.19 16:55
"Почта России" готова предложить самоокупаемые транспортные проекты на средства из ФНБ
Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, в октябре "Почта" обратилась в правительство с просьбой о выделении ей средств ФНБ на финансирование инфраструктурного развития. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам рассмотреть это обращение. В беседе с "Интерфаксом" Подгузов подтвердил сумму, о которой шла речь - 39,8 млрд рублей.
По словам главы "Почты", в настоящий момент компания не испытывает острого дефицита в ресурсах. "Потому что у нас есть финансовый партнер - группа ВТБ, с которой мы и создали компанию "Национальные логистические технологии", - пояснил он.
При этом на средства ФНБ могли бы быть профинансированы проекты в сфере транспортной логистики, в сфере развития транзитного потенциала страны, сказал Подгузов.
"Мы готовы такого роды проекты предложить. Это должен быть инфраструктурный самоокупаемый проект, который обеспечит возвратность этих средств", - добавил он (в отличие от финансирования из бюджета, инвестиции из ФНБ предусматривают возвратность - ИФ).
"Мы сейчас над этими проектами работаем, формируем бизнес-модель, финансовую модель, существует довольно обширное постановление правительства, которое правила подготовки и таких проектов определяет, вот работаем над документами", - сказал он журналистам.
Подгузов при этом подчеркнул, что в целом работа компании "сбалансирована, без предоставления каких-то бюджетных субсидий".
Сейчас "Почта" в рамках СП с ВТБ реализует проект развития логистических центров. Всего их будет построено 38, в 2020 году компания запустит 15 из них.
Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.
Минфин сейчас готовит предложения по порядку инвестирования ФНБ. Глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов ранее говорил, что за три года из средств ФНБ сверх планки 7% ВВП может быть вложено примерно 1 трлн руб. Подходящие для инвестирования денег фонда проекты есть и за рубежом, и в России, отмечал он.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket