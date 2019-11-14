"Почта России" готова предложить самоокупаемые транспортные проекты на средства из ФНБ

14.11.19 16:55

© РИА Новости. Евгений Биятов

14 ноября. Interfax-Russia.ru - АО "Почта России", которое просило о выделении на развитие логистики средств Фонда национального благосостояния, готово предложить проекты в сфере транспортной логистики, сообщил журналистам глава компании Николай Подгузов.

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, в октябре "Почта" обратилась в правительство с просьбой о выделении ей средств ФНБ на финансирование инфраструктурного развития. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам рассмотреть это обращение. В беседе с "Интерфаксом" Подгузов подтвердил сумму, о которой шла речь - 39,8 млрд рублей.

По словам главы "Почты", в настоящий момент компания не испытывает острого дефицита в ресурсах. "Потому что у нас есть финансовый партнер - группа ВТБ, с которой мы и создали компанию "Национальные логистические технологии", - пояснил он.

При этом на средства ФНБ могли бы быть профинансированы проекты в сфере транспортной логистики, в сфере развития транзитного потенциала страны, сказал Подгузов.

"Мы готовы такого роды проекты предложить. Это должен быть инфраструктурный самоокупаемый проект, который обеспечит возвратность этих средств", - добавил он (в отличие от финансирования из бюджета, инвестиции из ФНБ предусматривают возвратность - ИФ).

"Мы сейчас над этими проектами работаем, формируем бизнес-модель, финансовую модель, существует довольно обширное постановление правительства, которое правила подготовки и таких проектов определяет, вот работаем над документами", - сказал он журналистам.

Подгузов при этом подчеркнул, что в целом работа компании "сбалансирована, без предоставления каких-то бюджетных субсидий".

Сейчас "Почта" в рамках СП с ВТБ реализует проект развития логистических центров. Всего их будет построено 38, в 2020 году компания запустит 15 из них.

Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.

Минфин сейчас готовит предложения по порядку инвестирования ФНБ. Глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов ранее говорил, что за три года из средств ФНБ сверх планки 7% ВВП может быть вложено примерно 1 трлн руб. Подходящие для инвестирования денег фонда проекты есть и за рубежом, и в России, отмечал он.