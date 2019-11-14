Арест историка Соколова, подозреваемого в убийстве своей аспирантки, обжалован без его согласия

14.11.19 16:59

© РИА Новости. Александр Гальперин

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Адвокат бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова заявил, что обжаловал арест его подзащитного по делу об убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко.

"Сегодня я подал апелляционную жалобу на избранную Олегу Валерьевичу меру пресечения в виде заключения под стражу. Мой подзащитный не подписал жалобу, он оставил это на усмотрение защиты. Защита имеет полное право сделать это самостоятельно", - сказал Почуев в четверг не брифинге журналистам.

По его словам, в обоснование жалобы на решение суда ляжет в том числе то, что к заседанию, где суд избирал меру пресечения, адвокат не успел предоставить все необходимые документы.

Почуев сообщил, что в данный момент состояние здоровья Соколова удовлетворительное, при этом морально "он очень подавлен" и пока еще не конвоирован в СИЗО.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал теперь уже уволенного из СПбГУ 63-летнего доцента Соколова, который является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и одним основоположников военно-исторической реконструкции в России. Он обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой сожительствовал.

Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке. Он признал вину.