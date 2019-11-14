В Сочинском нацпарке археологи начали раскопки на месте древнего храма

14.11.19 17:03

© РИА Новости. Алексей Даничев

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Специалисты Сочинского национального парка приступили к исследованиям руин древнего раннехристианского храма в Адлерском районе, сообщила пресс-служба нацпарка в четверг.

"Данное сооружение может ставиться в один ряд с двумя ранними трехнефными базиликами VII-VIII веков, расположенными в районе селения Лесное Адлерского района. Ранее памятник археологии известен как "Храм на горе Большой Ахун" и упоминался в ряде дореволюционных путеводителей, но точное его расположение не указывалось", - говорится в сообщении.

Руководит работами главный специалист по историко-культурному наследию Сочинского национального парка Дмитрий Марков. Первоочередная задача археологов - уточнить планировку и конструктивные элементы древней церкви, разработать комплекс мер по обеспечению ее дальнейшей сохранности.

"Уже обследованы скрытые ранее под землей фундаменты и другие конструкции, определено местонахождение апсиды (алтаря), а также более точно установлены линии прохождений внутренней и западной стен древней постройки", - отмечает пресс-служба.

Несмотря на то, что руины храма были обнаружены в 2012 году, установлено, что они неоднократно подвергались грабительским раскопкам "черных копателей".