Полсотни постояльцев частного пансионата для престарелых в Челябинске срочно отправили в больницы из-за отсутствия должного ухода

14.11.19 17:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Подопечных одного из частных пансионатов для престарелых в четверг в срочном порядке эвакуировали в больницы города из-за грубых нарушений в их содержании, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

"В ходе проверки пожарной безопасности домов престарелых в одном из частных заведений были выявлены грубейшие нарушения всех требований к подобным учреждениям, в том числе ненадлежащее оказание медицинской помощи. В связи с этим принято решение о его экстренном закрытии. Содержавшихся в нем 54 пожилых людей, половина из которых лежачие, госпитализировали в больницы города", - сказала Мамаева.

В свою очередь пресс-служба регионального Минсоцотношений, сотрудники которой участвовали в проверке, поясняет, что в учреждении грубо нарушались нормы санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья граждан.

"К ситуации привлечены правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Между тем информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что за подопечными так называемого частного пансионата практически не было никакого ухода.

"Сюда родственники сдавали своих стариков, платили за это деньги, но, похоже, не особо интересовались их состоянием и уходом за ними. Проверяющие обнаружили ужасающую грязь в помещениях, неухоженных лежачих больных, некоторые были в очень плачевном состоянии. Сейчас с этим будут разбираться, но в первую очередь нужно было вывезти оттуда людей", - сказал собеседник агентства.