Тульские власти расширили комплекс мер по поддержке детей с ограниченными возможностями

14.11.19 17:20

© РИА Новости. Алексей Никольский

14 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 5 тыс. детей с ограниченными возможностями в Тульской области получают различные формы поддержки, сообщил глава региона Алексей Дюмин на региональном форуме семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Форум объединил более 250 родителей и опекунов со всей области, а также представителей органов исполнительной власти и депутатского корпуса, активистов общественных объединений, сообщила пресс-служба правительства региона.

Перед началом форума открылась выставка творческих работ детей-инвалидов, подготовленную различными общественными организациями и социальными учреждениями региона.

"Форум помогает координировать усилия общества и власти на благо семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В Тульской области таких детей - более 5 тысяч. Каждый из них нуждается в особом подходе", - сказал Дюмин.

Губернатор отметил, что в регионе для семей с детьми с ограниченными возможностями предусмотрены пособия, денежные выплаты, специальное транспортное обслуживание. Дополнительную социальную поддержку таким семьям позволяет оказывать программа "Доступная среда", благодаря которой все больше учреждений адаптируется к нуждам маломобильных граждан. В рамках программы закупаются технические средства реабилитации, оказывается адресная социальная помощь.

Также строятся школы и детские сады, благоустраиваются исторические места, создаются новые общественные пространства и спортивная инфраструктура.

С 1 января в Тульской области начнется реализация крупного демографического проекта, который подразумевает повышение материнского капитала, увеличение выплат семьям и другие меры. Для социализации "особых" детей организуются профильные смены в оздоровительных лагерях, устраиваются культурные поездки в Москву, Санкт-Петербург, Калугу, организуются походы в цирк, театры, музеи.

"Работа по совершенствованию мер поддержки не должна останавливаться. Тульская область видит перспективы для внедрения технологий ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул Дюмин.

На форуме прошли "круглые столы" по темам "Папа особого ребенка", "Предоставление социальных услуг, оформление индивидуальной программы реабилитации инвалида, получение технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения", "Предоставление образовательных услуг и социализация детей с особенностями развития", "Медицинское сопровождение детей-инвалидов". Родители смогли получить консультации специалистов по вопросам предоставления социальных услуг и технических средств реабилитации.

На форуме также работала "выездная поликлиника", с помощью которой все желающие смогли пройти медицинское обследование в передвижных комплексах (на флюорографе и маммографе), а также посетить Центра здоровья.